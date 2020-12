Eriksen al PSG | «Solo Pochettino può cambiare le cose»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 dicembre 2020) Junker, ex calciatore danese, ha parlato del possibile approdo dial Paris Saint-Germain: le dichiarazioni sul centrocampista dell’Inter Mads Junker, ex calciatore danese, ha parlato del possibile approdo di Christianal Paris Saint-Germain. Le dichiarazioni ai microfoni di TV2 Sport sul futuro del centrocampista dell’Inter. «L’arrivo diaumenterà le possibilità di un cambio didel 100 percento, perché non credo che i parigini lo stiano cercando al momento. Penso che dipenda tutto dall’arrivo dinella capitale francese. Non è scontato che arrivi una settimana dopo cheè stato presentato come allenatore, ma non c’è dubbio che sarà uno dei primi a cui l’argentino punterà come rinforzo. Sarebbe molto strano se ...