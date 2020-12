Era in un cimitero la vigilia di Natale: bambino di 3 anni abbandonato (Di domenica 27 dicembre 2020) Una storia assurda, che ha come protagonista un bambino di 3 anni ed il suo cane. Ritrovati in un cimitero. cimitero (Facebook)abbandonato in strada, nei pressi di un cimitero. E’ la triste storia di un bambino di 3 anni, di Hinckley, in Ohio, lasciato per strada, dai suoi genitori, insieme al suo cane, nel giorno della vigilia di Natale. Una passante, ha visto, per fortuna tutta la scena. Un’auto blu fermatasi in quella zona, il bambino ed il cane fatti scendere, e l’auto che si allontana, con l’inutile corsa del piccolo, per provare a raggiungerla. Per fortuna in quel momento passava di li una donna. Alla richiesta del suo nome, il piccolo ha risposto con quelli della sua mamma e ... Leggi su chenews (Di domenica 27 dicembre 2020) Una storia assurda, che ha come protagonista undi 3ed il suo cane. Ritrovati in un(Facebook)in strada, nei pressi di un. E’ la triste storia di undi 3, di Hinckley, in Ohio, lasciato per strada, dai suoi genitori, insieme al suo cane, nel giorno delladi. Una passante, ha visto, per fortuna tutta la scena. Un’auto blu fermatasi in quella zona, iled il cane fatti scendere, e l’auto che si allontana, con l’inutile corsa del piccolo, per provare a raggiungerla. Per fortuna in quel momento passava di li una donna. Alla richiesta del suo nome, il piccolo ha risposto con quelli della sua mamma e ...

MiyakeEau : RT @PBerizzi: Dottoressa #Gismondo, sono certo che non mancherà di venire a #Bergamo, magari sul piazzale del cimitero, a confermare ciò ch… - atta : @_VeronicaG Come mia nonna che si era comprata il loculo con largo anticipo, e ogni volta che la si accompagnava al… - DavideMalago : @mapicar @lauraboldrini @robertosaviano Subito dopo il punto era il bonus cellulari e tendine sulle croci al cimite… - pandinifabio : @uomoconbarba @blu_sia Assurdo che alla gente vengano dubbi solo perché non ha visto immagini in tv del caricamento… - martinapi_ : Oggi sono andata al cimitero per salutare la mia zia e nel passare mi sono accorta che tra le lapidi c’era la foto… -

Ultime Notizie dalla rete : Era cimitero Palermo, al cimitero dei Rotoli bare in deposito da 10 mesi: cresce il degrado Giornale di Sicilia "Cimiteri chiusi a Natale solo nella città di Pisa"

L’appello arriva da chi al cimitero ha, purtroppo, un figlio. "Perché sono stati chiusi soltanto quelli a Pisa? Nell’area pisana sono rimasti tutti aperti: Vecchiano, San Giuliano, Cascina e Vicopisan ...

Palermo, al cimitero dei "Rotoli" bare in deposito da 10 mesi: cresce il degrado

Martedì, mentre i giudici inviavano la Pec con la quale venivano sospesi ben 38 impiegati dell’Ufficio Cimitero coinvolti nell’inchiesta per assenteismo, la commissione consiliare era al ...

L’appello arriva da chi al cimitero ha, purtroppo, un figlio. "Perché sono stati chiusi soltanto quelli a Pisa? Nell’area pisana sono rimasti tutti aperti: Vecchiano, San Giuliano, Cascina e Vicopisan ...Martedì, mentre i giudici inviavano la Pec con la quale venivano sospesi ben 38 impiegati dell’Ufficio Cimitero coinvolti nell’inchiesta per assenteismo, la commissione consiliare era al ...