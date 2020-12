Entella-Pescara | LIVE Serie B 27 12 2020 | segui la diretta

(Di domenica 27 dicembre 2020) Tutto pronto per.Alle ore 15, allo Stadio Comunale di Chiavari, andrà in scena la sfida valida per la quindicesima giornata del campionato diB. Dito, le formazioni ufficiali.( 4-3-1-2): Russo; Coppolaro, Poli, Chiosa, Pavic; Settembrini, Paolucci, Koutsoupias; Schenetti; Mancosu, De Luca.( 3-5-1-1): Fiorillo; Guth, Bocchetti, Scognamiglio; Bellanova, Omeonga, Valdifiori, Maistro, Jaroszynski; Galano; Bocic.latestuale del match.MC sportid="1" widgettype="ReportWidgetGazzanet" competitionid="105" matchid="2144544"

Questo il programma completo delle partite della 15ª giornata di Serie B: REGGIANA-REGGINA 0-1 [89' Bellomo] ASCOLI-SPAL COSENZA-PISA ENTELLA-PESCARA FROSINONE-PORDENONE LECCE-VICENZA VENEZIA-S ...Serie B, si scende in campo per la quindicesima giornata, penultimo turno del 2020. Formazioni ufficiali dei match in programma alle 15:00.