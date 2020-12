Entella-Pescara 3-0 | Tabellino | Prima vittoria per i liguri (Di domenica 27 dicembre 2020) Sfida salvezza allo stadio Comunale di Chiavari. Oggi alle ore 15 si gioca Virtus Entella – Pescara. I liguri sono ancora a caccia della Prima vittoria, gli abruzzesi sono in zona play-out. Segui la cronaca della delicata sfida. Oggi alle 15, allo Stadio Comunale di Chiavari, si gioca Virtus Entella – Pescara, match valido L'articolo Entella-Pescara 3-0 Tabellino Prima vittoria per i liguri proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 27 dicembre 2020) Sfida salvezza allo stadio Comunale di Chiavari. Oggi alle ore 15 si gioca Virtus. Isono ancora a caccia della, gli abruzzesi sono in zona play-out. Segui la cronaca della delicata sfida. Oggi alle 15, allo Stadio Comunale di Chiavari, si gioca Virtus, match valido L'articolo3-0per iproviene da www.meteoweek.com.

marcocianca00 : Giornata importante in ottica salvezza in B. Vincono e si rilanciano Ascoli e Entella, colpaccio Reggina che si avv… - PEFIORENTINA : Serie B Full Times Match day 15 Ascoli 2 Spal 0 Cosenza 1 Pisa 1 Frosinone 1 Pordenone 1 Lecce 2 Vicenza 1 Venez… - Gazzetta_it : Risultato finale, Virtus Entella-Pescara 3-0 - ftg_soccer : GOAL! Virtus Entella in Italy Serie B Virtus Entella 3-0 Pescara - Brayan_madrid09 : RT @Gazzetta_it: Gol! Virtus Entella - Pescara 3-0, rete di Cardoselli C. (ENT) -