Elisa Isoardi | sorpresa per Natale | “Il mio regalo più bello” FOTO

(Di domenica 27 dicembre 2020)per: “Il miopiù”. La conduttrice quest’anno è stata molto sotto ai riflettori per la sua esperienza a Ballando con le Stelleè sicuramente una delle conduttrici più apprezzate da parte del pubblico italiano. Negli ultimi anni si è fatta conoscere per la sua conduzione a La L'articolo proviene da YesLife.it.

GuyTotti : Quando dicono Donna, io penso a Elisa Isoardi! - GossipItalia3 : Buon compleanno Elisa Isoardi! La conduttrice compie 38 anni #gossipitalianews - GossipItalia3 : Elisa Isoardi, che tradimento per Todaro: il nuovo ballerino della conduttrice è proprio ‘lui’ #gossipitalianews - zazoomblog : Elisa Isoardi che tradimento per Todaro: il nuovo ballerino della conduttrice è proprio ‘lui’ - #Elisa #Isoardi… - zazoomblog : Elisa Isoardi riceve un ospite molto speciale: Ecco chi è - #Elisa #Isoardi #riceve #ospite #molto -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

Elisa Isoardi è nota nel mondo dello spettacolo per aver condotto alcuni programmi televisivi. Per un periodo ha sostituito Antonella Clerici ne La prova del cuoco. In quell’occasione ha mostrato ...Il cantante si racconta in studio da Silvia ToffaninIn questo anno particolare nemmeno durante le festività natalizie Verissimo si é fermato dall'andare in onda. Così sabato 26 dicembre, nel giorno di ...