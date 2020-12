Elf CIV 2020 | il racconto della stagione

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 27 dicembre 2020) Bentornati al nostro appuntamento con i review delle stagioni motoristiche, con la puntata dedicata all’Elf CIV. Il Campionato Italiano Velocità è la massima espressione del motociclismo nazionale, che in passato ha prodotto talenti che si sono fatti notare nel panorama mondiale. In questo articolo ripercorreremo laclasse Superbike, la categoria maggiore del CIV. Non mancherà uno sguardo alle due classi di supporto, la Supersport 600 e la Moto3, le quali hanno regalato agli appassionati gare spettacolari e mille spunti d’interesse. Elf CIV, chi ha partecipato e dove? La pandemia ha prodotto un calendario striminzito, con soli quattro appuntamenti concentrati tra luglio e ottobre. La prima settimana del mese estivo ha ospitato il doppio round del Mugello, rimasto orfano ...