Eleonora Incardona si gode le meraviglie delle Maldive | “Innamorata di questo tramonto”

Leggi su golssip

(Di domenica 27 dicembre 2020)sile: l'ex cognata di Diletta Leotta ha scelto di trascorrere le festività natalizie al caldo, come documentato attraverso le numeroso immagini e Stories pubblicate tra scatti in costume, relax e sedute in palestra. L'ultima foto postata su Instagram toglie il fiato ai suoi followers: "di".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CJTSiiaHXaD/" Golssip.