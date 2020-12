Ecco l'ultimo blitz delle toghe: "Accogliere gli immigrati della pandemia" (Di domenica 27 dicembre 2020) Luca Sablone La protezione umanitaria viene concessa se il Coronavirus rappresenta un rischio per un migrante già vulnerabile. Diritto all'asilo? Ogni Paese viene valutato sulla base di oltre 100 indicatori Agli immigrati che non hanno diritto all'asilo politico o alla protezione sussidiaria da guerre o torture può essere concessa la protezione umanitaria in Italia. Con valutazioni d'ufficio, ovvero senza istanza delle parti. Perchè? Il rischio Coronavirus nei Paesi d'origine può essere considerato motivo e concausa. Così ha deciso il Tribunale civile di Milano mediante una serie di ordinanze depositata poco prima di Natale. La linea innovativa però non si basa su un automatismo ma si concentra su ogni singolo caso: la protezione umanitaria per Covid-19 viene concessa dalla Sezione specializzata in immigrazione se la ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 27 dicembre 2020) Luca Sablone La protezione umanitaria viene concessa se il Coronavirus rappresenta un rischio per un migrante già vulnerabile. Diritto all'asilo? Ogni Paese viene valutato sulla base di oltre 100 indicatori Agliche non hanno diritto all'asilo politico o alla protezione sussidiaria da guerre o torture può essere concessa la protezione umanitaria in Italia. Con valutazioni d'ufficio, ovvero senza istanzaparti. Perchè? Il rischio Coronavirus nei Paesi d'origine può essere considerato motivo e concausa. Così ha deciso il Tribunale civile di Milano mediante una serie di ordinanze depositata poco prima di Natale. La linea innovativa però non si basa su un automatismo ma si concentra su ogni singolo caso: la protezione umanitaria per Covid-19 viene concessa dalla Sezione specializzata in immigrazione se la ...

NicolaPorro : La follia politicamente corretta torna a scagliarsi contro le #statue. Ecco l’ultimo episodio???? #USA - sportli26181512 : Napoli, Ghoulam non si ferma: ecco l'algerino al lavoro VIDEO: Tra i problemi principali dell'ultimo periodo in que… - Eddie7916 : Ecco un brano per te… Pianeti di Ultimo - Boboj29 : Passato il Natale ,ora sotto con ' Cosa fai per l'ultimo ? ' Alla classica domanda la risposta e' sempre la stessa… - marysorriso79 : Ecco un brano per te… 7+3 di Ultimo -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco ultimo Ultimo giorno in zona rossa: ecco cosa si può fare oggi e cosa cambia da lunedì La Stampa Quanto vale oggi l’oro? Ecco la verità

Quanto vale oggi l'oro? Ecco la verità - Il 2020 non è stato particolarmente "generoso" con le economie mondiali, sopratutto quelle messe a dura prova dal Covid, elemento che ha costretto molti ...

Ecco l'ultimo blitz delle toghe: "Accogliere gli immigrati della pandemia"

Agli immigrati che non hanno diritto all'asilo politico o alla protezione sussidiaria da guerre o torture può essere concessa la protezione umanitaria in Italia. Con valutazioni d'ufficio, ovvero ...

Quanto vale oggi l'oro? Ecco la verità - Il 2020 non è stato particolarmente "generoso" con le economie mondiali, sopratutto quelle messe a dura prova dal Covid, elemento che ha costretto molti ...Agli immigrati che non hanno diritto all'asilo politico o alla protezione sussidiaria da guerre o torture può essere concessa la protezione umanitaria in Italia. Con valutazioni d'ufficio, ovvero ...