Ecco la prima vaccinata italiana Oggi si fa la storia | Conte esulta ma tace sullo scandalo-dosi | sicuro di quel che dice?

(Di domenica 27 dicembre 2020) Un giorno storico: allo Spallanzani di Roma, i primi vaccinati italiani al coronavirus. Il tutto a partire dalle 7.20 di, domenica 27mbre. I primi ad ottenere il siero Pfizer sono stati la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l'infermiera Claudia Alivernini e l'operatore socio-sanitario Omar Altobelli. Dunque due medici infettivologi sempre dell'Inmi: Alessandra Vergori e Alessandra D'Abramo. Si scrive una pagina importante nell battaglia contro il coronavirus. "Mi sento benissimo, sono emozionata, ma ancora più che emozionata sono inorgoglita" ha detto ai giornalisti Maria Rosaria Capobianchi, direttrice del Laboratorio di virologia dell'Inmi Spallanzani, la quale è stata tra le prime tre persone in Italia a ricevere il vaccino anti Covid-19 questa mattina. "Spero che questo privilegio sia esteso presto a tutti", ha aggiunto ...

Benevento – Con il primo vaccino allo Spallanzani, somministrato a un'infermiera 29enne, è partito ufficialmente il V-Day, il giorno dedicato ai vaccini per combattere il coronavirus. Una prima trance ...