È il Vax-day | si vede la luce Nelle Marche oggi 200 dosi | ecco chi è il primo medico vaccinato

(Di domenica 27 dicembre 2020) ANCONA - Un aereo militare si è alzato dallo scalo capitolino di Pratica di Mare per raggiungere l'aeroporto Sanzio di Falconara. A bordo, le 200di vaccino Pfizer-Biontech, distribuite in 40 ...

Agenzia_Ansa : L'Ungheria anticipa il Vax Day, iniziate le vaccinazioni. Somministrate le prime dosi #ANSA - sole24ore : Coronavirus oggi. Nel mondo vaccinate 3,31 milioni di persone. L’Ungheria anticipa il Vax day… - MediasetTgcom24 : Vax Day: vaccini arrivati a Pratica di Mare - mirawilly80 : RT @MediasetTgcom24: Covid, è il Vax Day: l'Italia e tutta l'Ue iniziano le vaccinazioni #VaxDay - fabiottofab : RT @giure99: ? IL VAX DAY EUROPEO DIVENTA IL VAFFA DAY DI ORBAN L’Ungheria non mantiene la parola e anticipa le vaccinazioni Ue. La Slovacc… -

Nel mondo quasi 4 milioni di persone hanno già ricevuto il siero (oltre un milione negli Stati Uniti e in Cina, 800 mila in Gran Bretagna, 700 mila in Russia) e oggi tocca all'Unione europea avviare l ...18.21 Covid,l'Ungheria anticipa il Vax day Ue L'Ungheria ha anticipato il resto del- la Ue e ha iniziato oggi a vaccinare i primi cittadini, ignorando i piani della Commissione per un Vax day europeo ...