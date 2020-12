E’ il giorno del vaccino: primi 5 immunizzati allo Spallanzani di Roma (Di domenica 27 dicembre 2020) Anche in Italia parte la campagna vaccinale anti-Covid 19. Momento storico, l’obiettivo è arrivare all’immunità di gregge a settembre. Tra qualche anno la giornata di oggi, il 27 dicembre, il “VaccineDay”, forse la leggeremo sui libri di storia. Magari i nostri figli, o i nostri nipoti: il giorno in cui in Europa è partita la L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 27 dicembre 2020) Anche in Italia parte la campagna vaccinale anti-Covid 19. Momento storico, l’obiettivo è arrivare all’immunità di gregge a settembre. Tra qualche anno la giornata di oggi, il 27 dicembre, il “VaccineDay”, forse la leggeremo sui libri di storia. Magari i nostri figli, o i nostri nipoti: ilin cui in Europa è partita la L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : giorno del Oggi è il giorno del vaccino, una road map per la guerra al contagio LA NAZIONE Vaccine Day europeo oggi 27 dicembre, somministrate già le prime dosi

Con un giorno d’anticipo, Germania, Ungheria e Slovacchia hanno iniziato il 26 con le prime somministrazioni del vaccino Pfizer-BioNtech contro il covid-19.

Maradona, indagini dopo un mese: è ancora mistero sulla sua morte

Finora la Procura di San Isidro sta procedendo con la raccolta di testimonianze e prove che saranno valutate da un collegio di medici. Ma un mese dopo, sono ancora tanti i misteri che avvolgono ...

