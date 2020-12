È il giorno del vaccino, le parole e l’emozione dei primi che l’hanno fatto allo Spallanzani di Roma (Di domenica 27 dicembre 2020) «Mi sento benissimo, sono emozionata, ma ancora più che emozionata sono inorgoglita». Lo ha detto ai giornalisti Maria Rosaria Capobianchi, direttrice del Laboratorio di virologia dell’Inmi Spallanzani. La virologa è stata tra le prime cinque persone in Italia a ricevere il vaccino anti Covid-19. «Spero che questo privilegio sia esteso presto a tutti», ha aggiunto sottolineando che «non dobbiamo ancora cantare vittoria». Il primo uomo che ha ricevuto il vaccino «È andata bene, non ho sentito nemmeno dolore». A parlare è l’operatore sociosanitario Omar Altobelli, primo uomo vaccinato in Italia, all’uscita dallo Spallanzani. «È stato davvero un bel momento, un’emozione unica. L’ho fatto per la mia famiglia, per me stesso e per i miei pazienti. Abbiamo lavorato in trincea per mesi, visto ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 27 dicembre 2020) «Mi sento benissimo, sono emozionata, ma ancora più che emozionata sono inorgoglita». Lo ha detto ai giornalisti Maria Rosaria Capobianchi, direttrice del Laboratorio di virologia dell’Inmi. La virologa è stata tra le prime cinque persone in Italia a ricevere ilanti Covid-19. «Spero che questo privilegio sia esteso presto a tutti», ha aggiunto sottolineando che «non dobbiamo ancora cantare vittoria». Il primo uomo che ha ricevuto il«È andata bene, non ho sentito nemmeno dolore». A parlare è l’operatore sociosanitario Omar Altobelli, primo uomo vaccinato in Italia, all’uscita d. «È stato davvero un bel momento, un’emozione unica. L’hoper la mia famiglia, per me stesso e per i miei pazienti. Abbiamo lavorato in trincea per mesi, visto ...

