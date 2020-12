Dying Light 2 non è morto e nel 2021 ci saranno finalmente novità

Leggi su eurogamer

(Di domenica 27 dicembre 2020) Presto avremodelle nuove informazioni su2, questa è la promessa di Techland dopo mesi di silenzio stampa e rinvii infiniti. In un messaggio condiviso sul server Discord ufficiale del titolo, uno dei membri del team di sviluppo è intervenuto per riaccendere la speranza e l'hype nei cuori dei fan: "Non vediamo l'ora di aggiornarvi sullo stato dei lavori. Avremo nuovi aggiornamenti su2 a partire dal prossimo anno!". Leggi altro...