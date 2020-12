Dybala nel mirino del Psg: una Joya per il nuovo allenatore (Di domenica 27 dicembre 2020) Il Psg comincia un nuovo corso dopo l’esonero di Tuchel: i francesi avrebbero messo nel mirino Paulo Dybala Il rinnovo di Paulo Dybala non è ancora arrivato, nonostante le parti abbiano aperto già il discorso. L’offerta c’è, lo ha confermato Agnelli, ma i tempi per la firma non sono ancora maturi e le voci del mercato non faticano ad emergere. La Joya sembra essere finita nel mirino del Psg, pronto a cominciare un nuovo ciclo dopo l’esonero di Tuchel. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS VAI SU JUVENEWS24 Come riporta Tuttosport, con l’arrivo di Pochettino in panchina, i francesi potrebbero puntare concretamente sull’attaccante argentino, che però continua a trattare con la Juve per il prolungamento. L’alternativa c’è e si chiama Eriksen. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Il Psg comincia uncorso dopo l’esonero di Tuchel: i francesi avrebbero messo nelPauloIl rinnovo di Paulonon è ancora arrivato, nonostante le parti abbiano aperto già il discorso. L’offerta c’è, lo ha confermato Agnelli, ma i tempi per la firma non sono ancora maturi e le voci del mercato non faticano ad emergere. Lasembra essere finita neldel Psg, pronto a cominciare unciclo dopo l’esonero di Tuchel. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS VAI SU JUVENEWS24 Come riporta Tuttosport, con l’arrivo di Pochettino in panchina, i francesi potrebbero puntare concretamente sull’attaccante argentino, che però continua a trattare con la Juve per il prolungamento. L’alternativa c’è e si chiama Eriksen. Leggi su Calcionews24.com

