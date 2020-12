Dybala Juventus | indiscrezione di “Tuttosport” | le ultimissime sul rinnovo

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 27 dicembre 2020)– Il 2020 che sta per terminare si porta dietro luci e ombre per quanto riguarda la Joya Paulo. Metà anno al massimo, tra gol e prestazioni da top player coronate dal premio di MVP della stagione scorsa. Poi l’arrivo di Pirlo, i problemi fisici e la condizione in ritardo con tanto di problemi legati aldel contratto che non arriva.sta passando un periodo horror sotto la gestione Pirlo e adesso cerca riscatto. Importante sarà anche la questioneper recuperare mentalmente il numero 10.ancora lontano? L’argentino, il cui contratto in scadenza nel 2022 non è stato ancora rinnovato, non ha ancora trovato l’accordo con la dirigenza di Corso Galileo Ferraris per il ...