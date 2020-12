Dopo aver accompagnato Salvini nella passerella con i clochard, si è dimessa la madrina di CityAngels (Di domenica 27 dicembre 2020) Daniela Javarone si è dimessa dal suo ruolo di madrina dell'associazione CityAngels di Milano, ins eguito alla gaffe di Salvini con una signora etiope che, da bravo razzista, ha scambiato per una ... Leggi su globalist (Di domenica 27 dicembre 2020) Daniela Javarone si èdal suo ruolo didell'associazionedi Milano, ins eguito alla gaffe dicon una signora etiope che, da bravo razzista, ha scambiato per una ...

gennaromigliore : Oggi un pensiero a #FrancaViola, prima donna in Italia ad aver rifiutato l’orrore del matrimonio riparatore, abolit… - ZZiliani : Lo dico ora: le colpe minori sono di #Pirlo. Ingaggiato perchè #Agnelli e #Paratici, dopo aver scassato i bilanci c… - Tommasolabate : Vorrei ringraziare Nicola D., che dopo aver letto il Corriere questa mattina mi manda il messaggio che segue. Di d… - GarbageTimeIT : Update: dopo aver finanziato il 50% del piatto, ho perso. Giusto in tempo per il finale #serieatipo - FAIRYUGY : @FAlRYSOOB loml io sono appena rientrata su twt dopo aver pianto x il finale dell’anime che succede ..... -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo aver Torre Santa Susanna. Preso dallo sconforto e dopo aver visto un servizio televisivo, chiama il 112. brindisilibera.it Campania, il governatore De Luca è l’unico politico italiano ad essersi vaccinato. De Magistris: “Indegno abuso di potere”

Vincenzo De Luca è l’unico politico italiano, oltre che uno dei pochi in tutta Europa, ad essersi vaccinato contro il Covid-19. Nel giorno in cui tutte le Regioni italiane hanno partecipato al V-Day, ...

Ducato Fiat Professional, con la versione camper il viaggio diventa casa. La comodità di una vacanza sicura e indipendente

ROMA - Forte della sua solida posizione con Ducato di leader europeo nella fornitura di telai cabinati e basi per trasformazioni e allestimenti di camper, Fiat Professional lancia una campagna estiva.

Vincenzo De Luca è l’unico politico italiano, oltre che uno dei pochi in tutta Europa, ad essersi vaccinato contro il Covid-19. Nel giorno in cui tutte le Regioni italiane hanno partecipato al V-Day, ...ROMA - Forte della sua solida posizione con Ducato di leader europeo nella fornitura di telai cabinati e basi per trasformazioni e allestimenti di camper, Fiat Professional lancia una campagna estiva.