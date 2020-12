Donato Bilancia | omicidi e orrori che sconvolsero la fine degli anni ‘90

(Di domenica 27 dicembre 2020)è uno spietato serial killer italiano che agiva fra il 1997 e il 1998. Ecco raccontata la sua terribile storia. 12 aprile 1998. È la domenica di Pasqua e per questo i passeggeri sono molto pochi. D’altronde chi si mette in viaggio il giorno di Pasqua. Eppure, qualcuno c’è. Nell’Intercity che viaggia da L'articolo proviene da YesLife.it.

egidiocheerios : @geeisdead1 @gapintheclouds_ è morto donato bilancia detto walter :( - zazoomblog : Donato Bilancia e il suo legame con le bische della città dei Templi - #Donato #Bilancia #legame #bische - zazoomblog : Donato Bilancia e il suo legame con le bische della città dei Templi - #Donato #Bilancia #legame #bische… - MenottiRuvo : RT @caporix: Ma solo perché Angelo Izzo è al gabbio e Donato Bilancia è appena morto - umanesimo : @beatrice_tom Morto Donato Bilancia, direi che non ha avversari -

Ultime Notizie dalla rete : Donato Bilancia

Un breve bilancio del 2020, una stagione 'dimezzata' per il tennis, e l'augurio che il 2021 possa restituirci un po' di normalità (e anche Federer!). E ovviamente che tutti gli italiani, da Sinner a S ...CASTELFRANO - Come ogni fine anno è tempo di bilancio per le associazioni e per il Lions Club ... L’associazione ha anche avuto parte attiva in progetti internazionali, donando fondi alla ...