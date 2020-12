Don Cesena ricoverato dopo omelia sul vino/ Prete positivo al Covid: fedeli isolati (Di domenica 27 dicembre 2020) Don Pietro Cesena ricoverato dopo omelia sul vino: il Prete di Borgotrebbia (Piacenza) positivo al Covid. fedeli che hanno partecipato a messa di Natale sono stati messi in isolamento Leggi su ilsussidiario (Di domenica 27 dicembre 2020) Don Pietrosul: ildi Borgotrebbia (Piacenza)alche hanno partecipato a messa di Natale sono stati messi in isolamento

VittorioSgarbi : Lunga vita a don Pietro Cesena. - mb021049 : RT @anis_epis: Ad aprile don Pietro Cesena aveva pagato una multa perchè esortava i fedeli a non aver paura ad andare in chiesa: 'Non pagat… - NICOVENDOME55 : Don Cesena parroco di Borgotrebbia 'No agli astemi in Paradiso' - delmino : RT @delmino: Don Cesena parroco di Borgotrebbia 'No agli astemi in Paradiso' - delmino : Don Cesena parroco di Borgotrebbia 'No agli astemi in Paradiso' -