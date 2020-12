DOMENICA IN Ospiti 27 dicembre | Le Foche “vaccino Covid non avrà effetto immediato”

GianelleMauriz7 : RT @cristianaraffa: #VDAY con @RaiNews, la mia tv oggi è fissa su canale 48: maratona vaccini con @paolopoggio e @GerardoDAmico, inviati, t… - GerardoDAmico : RT @cristianaraffa: #VDAY con @RaiNews, la mia tv oggi è fissa su canale 48: maratona vaccini con @paolopoggio e @GerardoDAmico, inviati, t… - MessinaMag : La 16^ puntata di ‘Domenica In’, in onda oggi 27 dicembre che e’ partita alle 14 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘F… - CIAfra73 : Live 27 dicembre 2020 · #DomenicaIn 2020, sedicesimo appuntamento. Condotto da #MaraVenier ogni domenica pomeriggio… - RecensiamoMusic : Gli ospiti di #DomenicaIn di domenica 27 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : DOMENICA Ospiti

Come da programma fra oggi, (domenica 27) e mercoledì 30 dicembre il Centro sci nordico Campra ospiterà una manifestazione Internazionale di sci di fondo. A causa delle strette misure previste dal ...La sedicesima puntata di Domenica In, in onda domenica 27 dicembre, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in ...