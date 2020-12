Domenica In, Mara Venier si commuove con Ranieri ricordando la madre (Di domenica 27 dicembre 2020) Grandi emozioni a Domenica In: il programma condotto dalla Venier non si ferma neppure per le vacanze natalizie e continua a tenere compagnia al pubblico. Ospite del salotto Domenicale di “Zia Mara” è stato Massimo Ranieri, che si è raccontato a tutto tondo, tra le tappe più importanti della sua carriera e i grandi amori della sua vita. L’intervista con il cantante ha riservato momenti divertenti e toccanti: commovente il ricordo dell’amata madre. Massimo Ranieri ha ricordato, con gli occhi velati dalle lacrime, guardando un filmato a lei dedicato: “Il momento più emozionante della Mamma, con la ‘M’ maiuscola, quando lei mentre parlava ha aperto la borsa, ha preso un fazzoletto e mi ha asciugato il sudore dalla fronte, non me lo aspettavo”. Commosso ha aggiunto: “Lei ... Leggi su dilei (Di domenica 27 dicembre 2020) Grandi emozioni aIn: il programma condotto dallanon si ferma neppure per le vacanze natalizie e continua a tenere compagnia al pubblico. Ospite del salottole di “Zia” è stato Massimo, che si è raccontato a tutto tondo, tra le tappe più importanti della sua carriera e i grandi amori della sua vita. L’intervista con il cantante ha riservato momenti divertenti e toccanti: commovente il ricordo dell’amata. Massimoha ricordato, con gli occhi velati dalle lacrime, guardando un filmato a lei dedicato: “Il momento più emozionante della Mamma, con la ‘M’ maiuscola, quando lei mentre parlava ha aperto la borsa, ha preso un fazzoletto e mi ha asciugato il sudore dalla fronte, non me lo aspettavo”. Commosso ha aggiunto: “Lei ...

