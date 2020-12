Domenica In, Mara Venier non trattiene le lacrime (Di domenica 27 dicembre 2020) Mara Venier in lacrime ricorda la mamma a Domenica In e non trattiene l’emozione: tutta ‘colpa’ di Massimo Ranieri, ecco cosa è successo. Una puntata ricca di emozioni quella di oggi a Domenica In, Massimo Ranieri ricorda la sua infanzia difficile e il primo giorno di set con la grandissima Anna Magnani. Per farlo stare a suo agio la Magnani invitò il cantante nella sua roulotte, dove armata di chitarra iniziò ad arpeggiare Reginella, l famoso brano di Murolo. Tuttavia al tempo Massimo non conosceva molte canzoni napoletane, non riuscì quindi a cantare con Anna che stupita gli disse: “Ma che napoletano sei?” L’aneddoto da l’opportunità a Mara Venier di svelare un ricordo che la lega a questa canzone, impossibile per la ... Leggi su chenews (Di domenica 27 dicembre 2020)inricorda la mamma aIn e nonl’emozione: tutta ‘colpa’ di Massimo Ranieri, ecco cosa è successo. Una puntata ricca di emozioni quella di oggi aIn, Massimo Ranieri ricorda la sua infanzia difficile e il primo giorno di set con la grandissima Anna Magnani. Per farlo stare a suo agio la Magnani invitò il cantante nella sua roulotte, dove armata di chitarra iniziò ad arpeggiare Reginella, l famoso brano di Murolo. Tuttavia al tempo Massimo non conosceva molte canzoni napoletane, non riuscì quindi a cantare con Anna che stupita gli disse: “Ma che napoletano sei?” L’aneddoto da l’opportunità adi svelare un ricordo che la lega a questa canzone, impossibile per la ...

GHERARDIMAURO1 : - Ricordatibaude : Sto guardando domenica in e c'è una tensione sessuale tra Mara e Massimo Ranieri woow #DomenicaIn - gianpaolag18 : 'Considerata la sua età...'. Prego? Arcuri, raccapricciante gaffe con la Venier: gelo in studio ... a livello di “… - AnnaMariaCastel : RT @Roberto68905038: DOMENICA IN IN STUDIO MARA Venier e Ranieri senza mascherina Ma all aperto dittatura sanitaria - _pupazziello : domenica in con mara venier massimo ranieri rose rosse esperienza oltremondana la locura X 3 -