Domenica In, Mara Venier a Massimo Ranieri: "Ma quale sorella, ma salutame a soreta". Lui: "Sono imbarazzato…" (Di domenica 27 dicembre 2020) Ha fatto il suo ingresso sulle note dei suoi grandi successi, poi si è raccontato a cuore aperto. Massimo Ranieri è stato uno dei protagonisti della puntata di Domenica In andata in onda Domenica 27 dicembre. E proprio appena ha finito di cantare, Mara Venier si è lasciata andare a una confessione: "Massimo non mi hai mai filato, mi hai sempre trattato da sorella. Ma quale sorella, ma salutame a soreta", ha detto tra le risate. "Sono imbarazzato… ora devo dirlo, ho avuto l'occasione di corteggiarti, ma all'epoca eri fidanzata con un altro…", ha replicato il cantante visibilmente spiazzato. Al che la conduttrice ha rilanciato: "E con chi?". "Dai, lo ...

