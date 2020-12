DIRETTA/ Varese Treviso (risultato 29-16) streaming video tv: Scola 11 punti (Di domenica 27 dicembre 2020) DIRETTA Varese Treviso streaming video tv: orario e risultato live della partita di basket, match valido per la 13^ giornata (oggi 27 dicembre). Leggi su ilsussidiario (Di domenica 27 dicembre 2020)tv: orario elive della partita di basket, match valido per la 13^ giornata (oggi 27 dicembre).

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Varese DIRETTA/ Varese Treviso (risultato 29-16) streaming video tv: Scola 11 punti Il Sussidiario.net Domenica 27 all’ospedale di Varese via alla campagna di vaccinazioni anti-Covid

VARESE – Domenica 27 è il VaccinationDay, comincerà in tutta Italia la campagna di vaccinazione contro il Covid.19. Una giornata considerata storica, che anche Varese, subito dopo Milano, sottolineerà ...

Arrivate anche a Cremona

E’ arrivato al casello di san Felice poco prima di mezzogiorno di oggi domenica 27 dicembre, il mezzo dell’Areu con a bordo le fiale del vaccino anti Covid. L’automedica ...

