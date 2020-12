DIRETTA/ Sassari Brescia (risultato 71-69) streaming video tv: sorpasso Dinamo! (Di domenica 27 dicembre 2020) DIRETTA Sassari Brescia: streaming video e tv, orario e risultato live della partita di basket, valida nella 13^ giornata di Serie A1, oggi 27 dicembre 2020. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 27 dicembre 2020)e tv, orario elive della partita di basket, valida nella 13^ giornata di Serie A1, oggi 27 dicembre 2020.

PianetaBasketIT : La Dinamo Sassari torna in partita con la Germani Brescia: diretta INTERVALLO - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Brescia Serie A basket in DIRETTA: si comincia al PalaSerradimigni! - #Dinamo #Sassari-Brescia… - dinamo_sassari : ?? WARM UP ?? ?? Riscaldamento in corso ?? Alle 12:00 la palla a due ?? @LeonessaBrescia ?? Segui la diretta ?? del ma… - lusirigu : RT @Corale_Canepa: Verbum Caro, due scorci del concerto andato in onda su @VideolinaTV in diretta dalla Cattedrale di San Nicola a Sassari… - LuigiCanu : RT @Corale_Canepa: Verbum Caro, due scorci del concerto andato in onda su @VideolinaTV in diretta dalla Cattedrale di San Nicola a Sassari… -