Diletta Leotta si gode la sua Sicilia fra sport e natura FOTO

Leggi su sportface

(Di domenica 27 dicembre 2020) Ennesimamozzafiato per il volto di Dazn,. La conduttriceiva ha approfittato delle vacanze natalizie per fare ritorno nella sua. L’ultimapubblicata sul suo profilo Instagram la ritrae su un scoglio in riva al mare, intenta arsi le bellezzeli della sua terra. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ?? (@Face.