Diletta Leotta conquista Affari tuoi | l’outfit fa impazzire i social

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 27 dicembre 2020) Ospite della prima puntata della nuova versione di– Viva gli sposi tra i vip chiamati per detenere i pacchiha fatto letteralmentecon il suo outfit perfetto. Abitino striminzito color carne con punti luce vari, make e acconciatura doc ma soprattutto un sorriso smagliante, la giornalista di DAZN ha messo in canna un altro colpo allertando il pubblico di Rai. La prima puntata di, riadattata in una versione diversa e più appassionante, è stato condotto da Carlo Conti in modo egregio e professionale, il conduttore ha fatto meritatamente il boom di ascolti coinvolgendo i vip presenti ma soprattutto gli sposi in una gara davvero entusiasmante. La coppia a fine serata ha vinto più di 200 mila euro ...