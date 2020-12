Di Perri: emozionato, ma non certo preoccupato per il vaccino (Di domenica 27 dicembre 2020) L'infettivologo il primo piemontese immunizzato: "È in gioco qualcosa di grosso, bisogna convincere tutti" Leggi su repubblica (Di domenica 27 dicembre 2020) L'infettivologo il primo piemontese immunizzato: "È in gioco qualcosa di grosso, bisogna convincere tutti"

Il professor Giovanni Di Perri, senese, che ha scelto Torino per tentare di convincere la politica al potere che alle malattie infettive bisogna dare ascolto perché possono d’improvviso innescare mici ...

Ecco le 910 fiale del vaccino anti-Covid prodotto da Pfizer e Biontech

Alle 9,23, il primo a riceverlo in città, proprio qui, è l’infettivologo dell’Amedeo, professor Giovanni Di Perri. «Io sono molto contento ... Ora però abbiamo una prospettiva di soluzione. Emozionato ...

Il professor Giovanni Di Perri, senese, che ha scelto Torino per tentare di convincere la politica al potere che alle malattie infettive bisogna dare ascolto perché possono d’improvviso innescare mici ...Alle 9,23, il primo a riceverlo in città, proprio qui, è l’infettivologo dell’Amedeo, professor Giovanni Di Perri. «Io sono molto contento ... Ora però abbiamo una prospettiva di soluzione. Emozionato ...