Di nuovo il problema delle notifiche WhatsApp senza nome del contatto (Di domenica 27 dicembre 2020) Occorre prendere nuovamente in esame potenziali problemi con le notifiche WhatsApp, in nome di un vecchio bug che abbiamo trattato sul nostro magazine nell’ormai lontano 2018. Mi riferisco al fatto che quando ci arrivano nuovi messaggi, potrebbe essere impossibile visualizzare il nome del mittente, nonostante risulti regolarmente salvato nella nostra rubrica. Una bella grana, che molto spesso fa diventare molto complesso il riconoscimento della persona, rallentando non di poco le comunicazioni. Il fatto stesso che in passato abbiamo affrontato la questione qui la dice lunga sulle origini del bug. Per qualche strano motivo, infatti, di tanto in tanto l’anomalia si ripresenta, complicando molto le nostre chat. Ad oggi, una comunicazione ufficiale sui problemi con le notifiche ... Leggi su optimagazine (Di domenica 27 dicembre 2020) Occorre prendere nuovamente in esame potenziali problemi con le, indi un vecchio bug che abbiamo trattato sul nostro magazine nell’ormai lontano 2018. Mi riferisco al fatto che quando ci arrivano nuovi messaggi, potrebbe essere impossibile visualizzare ildel mittente, nonostante risulti regolarmente salvato nella nostra rubrica. Una bella grana, che molto spesso fa diventare molto complesso il riconoscimento della persona, rallentando non di poco le comunicazioni. Il fatto stesso che in passato abbiamo affrontato la questione qui la dice lunga sulle origini del bug. Per qualche strano motivo, infatti, di tanto in tanto l’anomalia si ripresenta, complicando molto le nostre chat. Ad oggi, una comunicazione ufficiale sui problemi con le...

bloodyvangel : allora stanotte ho fatto un sogno stranissimo (di nuovo) ora per l’ennesima volta mi chiedo quale sia il mio problema - Annamar35586590 : @sophie_ato @TvDunyasii Il problema sai qual'è? Perché sappiamo che non saranno insieme e con il nuovo promo sara p… - Luca45002154 : @hcetoib @Mario02598975 @sadecesen_2016 @borghi_claudio La pandemia non finita mai, non è il covid il problema...ma… - Cosmobfcspace : ? Un nuovo campo di ricerca per risolvere un importante problema cosmologico. Il litio è stato rintracciato e misu… - Giacomo_Dan : @DarkLadyMouse @DottAngeloC Nì, perché qui basta una roba quick n dirty, peraltro nemmeno nuovo concettualmente; il… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo problema Di nuovo il problema delle notifiche WhatsApp senza nome del contatto OptiMagazine Aimo al vertice, entra Presta con il 17% Tolti i poteri a Heller, il nuovo Dg sarà Bini

Cambia l’assetto societario del Livorno: resta al 10% Spinelli (ma con ruolo primario) mentre Navarra sembra ormai tagliato fuori ...

Andrea Crisanti: «Il vaccino? È sicuro, e ora lo faccio anch’io»

Proprio per questo occorrerebbe creare una rete di laboratori specializzata nel sequenziare i nuovi ceppi, in modo da affrontare tempestivamente il problema. C’è poi un altro aspetto di cui ...

Cambia l’assetto societario del Livorno: resta al 10% Spinelli (ma con ruolo primario) mentre Navarra sembra ormai tagliato fuori ...Proprio per questo occorrerebbe creare una rete di laboratori specializzata nel sequenziare i nuovi ceppi, in modo da affrontare tempestivamente il problema. C’è poi un altro aspetto di cui ...