Decreto Natale, ultimo giorno in zona rossa (per ora): jogging, negozi e spostamenti, tutte le regole di oggi 27 dicembre (Di domenica 27 dicembre 2020) Ultime 24 ore in zona rossa prima dei tre giorni "arancioni" previsti per il 28, 29 e 30 dicembre. Anche oggi, domenica 27 dicembre, le regole del Decreto Natale prevedono una serie di limitazioni agli spostamenti e alle attività consentite. Ci si può muovere da casa solo per motivi di salute, lavoro o necessità e serve sempre l'autocertificazione (scaricabile qui). Restano chiusi negozi, bar e ristoranti, ma sono consentiti l'asporto e la consegna a domicilio fino alle 22 (orario del coprifuoco). Sono aperti solo gli esercizi commerciali che vendono beni di prima necessità come supermercati, alimentari, librerie, tabacchi, edicole. L'attività motoria è sempre consentita, a patto di svolgerla nei dintorni della propria ...

