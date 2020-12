De Paul obiettivo della Juve | il piano per abbassare le richieste dell’Udinese

Leggi su calcionews24

Rodrigo Deè finito nel mirino, che vorrebbe portarlo a Torino per rinforzare il centrocampo: ilDeè stato chiaro: se e quando ci sarà l'occasione per lasciare Udine e giocare la Champions, sarà pronto. Lalo punta: ha emergenza a centrocampo e ha bisogno di rinforzare il reparto. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS VAI SUNEWS24 Con Pogba che resta un sogno e Locatelli e Aouar che non sembrano pronti a partire, il nome più caldo è quello dell'argentino. L'Udinese chiede 40 milioni, una cifra alta ma i bianconeri hanno un asso nella manica: come spiega il Corriere dello Sport, potrebbero inserire contropartite come Rugani e Portanova.