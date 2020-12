De Luca si vaccina subito, De Magistris lo attacca: "Indegno abuso di potere" (Di domenica 27 dicembre 2020) Vincenzo De Luca tra i primi a vaccinarsi in Campania ed esplode la polemica politica. Luigi De Magistris lo attacca: “Indegno abuso di potere”. Matteo Salvini rincara la dose: “Esibizionismo alla Marchese del Grillo”. Al governatore della Regione Campania è stato somministrato stamattina il vaccino anticovid. De Luca ha seguito l’avvio delle vaccinazioni nella tenda allestita all’esterno dell’Ospedale Cotugno di Napoli e poi è andato in riunione con il direttore generale Maurizio Di Mauro “Trovo davvero inqualificabile e Indegno l’abuso di potere del Presidente De Luca che approfitta del suo ruolo istituzionale per vaccinarsi quando il vaccino, nelle ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 dicembre 2020) Vincenzo Detra i primi arsi in Campania ed esplode la polemica politica. Luigi Delo: “di”. Matteo Salvini rincara la dose: “Esibizionismo alla Marchese del Grillo”. Al governatore della Regione Campania è stato somministrato stamattina il vaccino anticovid. Deha seguito l’avvio dellezioni nella tenda allestita all’esterno dell’Ospedale Cotugno di Napoli e poi è andato in riunione con il direttore generale Maurizio Di Mauro “Trovo davvero inqualificabile el’didel Presidente Deche approfitta del suo ruolo istituzionale perrsi quando il vaccino, nelle ...

