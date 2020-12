De Luca: "Non riapro le scuole il 7 gennaio" (Di domenica 27 dicembre 2020) “Sento che si parla della riapertura dell’anno scolastico il 7 gennaio, queste sono cose che mi fanno impazzire. Come si fa a dire ‘si apre’ senza verificare il 3, il 4 gennaio la situazione? In Campania non apriamo tutto il 7”. Rimane scettico Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, in merito a una riapertura delle scuole subito dopo l’Epifania. “Si devono valutare i dati e l’idea di mandare a scuola il 50% degli studenti è un’idea che la Campania non condivide, valutiamo un passo alla volta il rientro, ma certamente non mandiamo in blocco il 50% a scuola”, ha detto il governatore parlando dall’ospedale Cotugno di Napoli nel vax-day. “Ricordo che non possiamo abbassare la guardia ”, continua De Luca, “se abbiamo avuto questi risultati non è stato per grazia divina, ma per le scelte che ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 dicembre 2020) “Sento che si parla della riapertura dell’anno scolastico il 7, queste sono cose che mi fanno impazzire. Come si fa a dire ‘si apre’ senza verificare il 3, il 4la situazione? In Campania non apriamo tutto il 7”. Rimane scettico Vincenzo De, presidente della regione Campania, in merito a una riapertura dellesubito dopo l’Epifania. “Si devono valutare i dati e l’idea di mandare a scuola il 50% degli studenti è un’idea che la Campania non condivide, valutiamo un passo alla volta il rientro, ma certamente non mandiamo in blocco il 50% a scuola”, ha detto il governatore parlando dall’ospedale Cotugno di Napoli nel vax-day. “Ricordo che non possiamo abbassare la guardia ”, continua De, “se abbiamo avuto questi risultati non è stato per grazia divina, ma per le scelte che ...

