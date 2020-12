De Luca: “Mi sono vaccinato, dobbiamo farlo tutti per tornare alla vita normale” (Di domenica 27 dicembre 2020) Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha postato una foto sui social in cui si sottopone al vaccino contro il Covid-19. “Mi sono vaccinato. dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane. È importante per vincere la battaglia contro il Covid-19 e tornare alla vita normale. Senza abbassare la guardia e rispettando le norme” così sul suo profilo De Luca, che invita i cittadini a vaccinarsi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 dicembre 2020) Il governatore della Regione Campania Vincenzo Deha postato una foto sui social in cui si sottopone al vaccino contro il Covid-19. “Minelle prossime settimane. È importante per vincere la battaglia contro il Covid-19 e. Senza abbassare la guardia e rispettando le norme” così sul suo profilo De, che ini cittadini a vaccinarsi. SportFace.

