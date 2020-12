De Luca di vaccina | De Magistris e Salvini gridano allo scandalo

(Di domenica 27 dicembre 2020) Il governatore campano siin quello che è stato ribattezzato il VDay italiano. Ma fioccano le polemiche da ogni parte politica. Devaccino (Facebook)Cosa hanno in comune Luigi De, sindaco di Napoli, e Matteo, leader della Lega? Apparentemente, nulla, ma di fatto, condividono, ultimamente molto spesso, quella sorta di inopportunismo politico, che li spinge ad attaccare tutto e tutti esclusivamente per un proprio tornaconto elettorale, o quantomeno di immagine. Al di la di chi sia la vittima designata. Il bersaglio del giorno? Vincenzo De, governatore della regione Campania. Il motivo? Semplice, di èto. Tutto qui, perchè certo, si può discutere di forma, si può discutere di priorità da dare a questa o quella categoria, si può ...

Corriere : De Luca riceve il vaccino anti Covid - HuffPostItalia : De Luca si vaccina subito, De Magistris lo attacca: 'Indegno abuso di potere' - Corriere : De Luca riceve il vaccino anti Covid - GIULIANOFA : De Luca si vaccina e De Magistris sbotta: “Vergogna” - LucaBurnout : RT @SecolodItalia1: Quel furbacchione di De Luca salta la fila e si vaccina: ma le priorità non erano i medici? -

Ultime Notizie dalla rete : Luca vaccina

Polemiche dopo la scelta del Presidente De Luca di sottoporsi al vaccino anti Covid. Diverse le critiche che sono giunte: una di queste arriva da Matteo Salvini, leader della Lega, che tramite i ...“Mentre il presidente Mattarella ancora una volta mette il bene del Paese prima di se stesso e dichiara che aspetterà il suo turno per il vaccino, come un comune ... dopo aver messo in salvo la vita ...