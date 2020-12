Daydreamer, anticipazioni turche: Can annuncia alla stampa il suo fidanzamento con Sanem (Di domenica 27 dicembre 2020) Daydreamer, anticipazioni turche: dopo tante traversie, Can e Sanem riusciranno finalmente a fidanzarsi. In particolare il figlio di Aziz lo rivelerà alla stampa per via di ciò che era successo in passato e perché lui e la “Fikri Harika” sono molto famosi. Daydreamer, anticipazioni turche: viene organizzata la presentazione del libro di Polen, ma i giornalisti fanno innervosire Can e Sanem Vedremo che Can non partirà per i Balcani come vorrebbe Polen; ma collaborerà con la sua ex fidanzata per la realizzazione di un libro da lei scritto dedicato alla cucina turca e farà pace con Sanem. Quest’ultima, pur gelosa, verrà nominata capo editrice, visto che ormai (con grande disappunto ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 27 dicembre 2020): dopo tante traversie, Can eriusciranno finalmente a fidanzarsi. In particolare il figlio di Aziz lo riveleràper via di ciò che era successo in passato e perché lui e la “Fikri Harika” sono molto famosi.: viene organizzata la presentazione del libro di Polen, ma i giornalisti fanno innervosire Can eVedremo che Can non partirà per i Balcani come vorrebbe Polen; ma collaborerà con la sua ex fidanzata per la realizzazione di un libro da lei scritto dedicatocucina turca e farà pace con. Quest’ultima, pur gelosa, verrà nominata capo editrice, visto che ormai (con grande disappunto ...

infoitcultura : Anticipazioni DayDreamer, tutti i colpi di scena su Can e Sanem - infoitcultura : Daydreamer sabato 26 dicembre, oggi-Anticipazioni degli episodi su La5 - infoitcultura : Daydreamer: tutti i giorni in replica su La 5 per le Feste. Ecco le anticipazioni - infoitcultura : Daydreamer domenica 27 dicembre-Anticipazioni di domani, La5 - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni turche: Can rischia la vita per Salvare un dono di Sanem -