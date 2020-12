“Danza con me” di Roberto Bolle | torna il 1 Gennaio su Rai uno

(Di domenica 27 dicembre 2020) “con me“, il programma di, andrà in onda il 12021. Il programma ha il compito di portare in prima serata la, sempre poco presente nel panorama televisivo. Uno spettacolo unico nel suo genere, capace di mescolare arte, attualità e contemporaneità. E’ probabilmente questo mescolarsi di elementi che ha determinato il suo successo. Difatti, sin dalla prima edizione, il programma ha riscosso successo tra il pubblico, riuscendo a radunare davanti la televisione una media di circa quattro milioni e mezzo di telespettatori. Vasco Rossi apripista di “con me”. Allo show dicon “Una canzone d’amore buttata via”. In questa edizione l’apertura della serata è affidata Vasco Rossi e alla sua nuova canzone, “Una canzone ...

Proprio a Capodanno, Roberto Bolle sarà nuovamente protagonista sulla prima rete Rai per l’ormai consueto appuntamento con Danza con me, una serata totalmente dedicata all’arte in cui Bolle eccelle ...Novità importanti per quanto riguarda la vita privata di Roberto Bolle, che ha parlato del suo orientamento sessuale: la verità ...