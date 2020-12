Dalle celle Ult al ghiaccio sintetico: tutti gli ostacoli al piano vaccini (Di domenica 27 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio Da domani arriveranno in Italia altre 450mila dosi di vaccino. Ma nei punti di somministrazione mancano celle ULT e ghiaccio sintetico per la conservazione del siero Terminato il Vaccine-day, tra una foto di rito e un sorriso a denti stretti, l'Italia entrerà nel pieno della prima fase di campagna vaccinale. A partire da domani, nel Belpaese approderanno altre 450mila dosi di vaccino che diventeranno 1 milione e 834mila per la metà di gennaio. Le fiale, preziose ampolle contenti il siero anti-Covid, veranno distruibuite in modo capillare negli hub di stoccaggio individuati Dalle Regioni e accomodati secondo i parametri utili alla conservazione dell'antidoto. Tutto bene (almeno sulla carta) se non fosse che molti punti di destino sono sprovvisti delle celle ULT (ultra ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 27 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio Da domani arriveranno in Italia altre 450mila dosi di vaccino. Ma nei punti di somministrazione mancanoULT eper la conservazione del siero Terminato il Vaccine-day, tra una foto di rito e un sorriso a denti stretti, l'Italia entrerà nel pieno della prima fase di campagna vaccinale. A partire da domani, nel Belpaese approderanno altre 450mila dosi di vaccino che diventeranno 1 milione e 834mila per la metà di gennaio. Le fiale, preziose ampolle contenti il siero anti-Covid, veranno distruibuite in modo capillare negli hub di stoccaggio individuatiRegioni e accomodati secondo i parametri utili alla conservazione dell'antidoto. Tutto bene (almeno sulla carta) se non fosse che molti punti di destino sono sprovvisti delleULT (ultra ...

