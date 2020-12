Dakar 2021, Carcheri e Musi unici italiani in gara: “Ci sono tante incognite” (Di domenica 27 dicembre 2020) Mancano pochi giorni all’inizio della Dakar 2021. Il prossimo 2 gennaio infatti, a Jeddah, inizierà la più famosa competizione di rally. Tra i partecipanti anche un team italiano, la squadra corse “Angelo Caffi”, composto da Luciano Carcheri e Roberto Musi. Vista la situazione sanitaria globale, quest’edizione sarà ancora più particolare e incerta. L’equipaggio della squadra italiana dovrà rispettare e seguire una serie di controlli. Una volta arrivati, dovranno isolarsi per 48 ore per fare poi un secondo tampone. Al porto di Jeddah li aspetta già la Nissan Patrol #225, l’auto con la quale gareggeranno. Per Carcheri è un ritorno alla Dakar, 23 anni dopo l’ultima volta: «Questi due giorni saranno fondamentali per finalizzare alcuni importanti lavori di preparazione, dato che dovremo ... Leggi su sportface (Di domenica 27 dicembre 2020) Mancano pochi giorni all’inizio della. Il prossimo 2 gennaio infatti, a Jeddah, inizierà la più famosa competizione di rally. Tra i partecipanti anche un team italiano, la squadra corse “Angelo Caffi”, composto da Lucianoe Roberto. Vista la situazione sanitaria globale, quest’edizione sarà ancora più particolare e incerta. L’equipaggio della squadra italiana dovrà rispettare e seguire una serie di controlli. Una volta arrivati, dovranno isolarsi per 48 ore per fare poi un secondo tampone. Al porto di Jeddah li aspetta già la Nissan Patrol #225, l’auto con la quale gareggeranno. Perè un ritorno alla, 23 anni dopo l’ultima volta: «Questi due giorni saranno fondamentali per finalizzare alcuni importanti lavori di preparazione, dato che dovremo ...

