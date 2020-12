Da zona rossa ad arancione: le nuove regole in Campania dal 28 dicembre 2020 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Protesta ristoratori per Campania arancione, De Luca: 'Daremo tutto l'aiuto possibile' 20 dicembre 2020 Fino a domani zona rossa, poi scatta l'arancione: ecco cosa cambia, i controlli in corso 26 ... Leggi su salernotoday (Di lunedì 28 dicembre 2020) Protesta ristoratori per, De Luca: 'Daremo tutto l'aiuto possibile' 20Fino a domani, poi scatta l': ecco cosa cambia, i controlli in corso 26 ...

FBiasin : La domenica senza calcio è brutta. La domenica senza calcio in zona rossa è molto brutta. La domenica senza calci… - sole24ore : Coronavirus, zona rossa anche domenica 27 dicembre: ecco cosa si può fare oggi, dagli spostamenti alle messe… - Corriere : L’Italia oggi è ancora in zona rossa: le regole (e che cosa cambia a partire da domani) - AlessiaCaretta : Per vostra informazione: le restrizioni che hanno messo non hanno senso perché sia con zona rossa sia con zona aran… - mimmoalba1 : RT @GiancarloDeRisi: Sempre in attività gli spacciatori nigeriani. C'è il coprifuoco, il lockdown, la zona rossa o arancione? Nessun proble… -

Ultime Notizie dalla rete : zona rossa Zona rossa domenica 27 dicembre, arancione il 28: cosa si può fare Il Sole 24 ORE Zona arancione, a Napoli riaprono tutti i negozi ma solo per tre giorni: «Crac inevitabile»

Dopo l’arancione dell’antivigilia e il “rosso” di Natale e Santo Stefano - con relative strade deserte - si cambia di nuovo colore oggi, ma per pochi giorni. Scatta infatti ...

Da domani la Sardegna in zona arancione: stop certificati, riaprono i negozi, ecco cosa cambia rispetto alla zona rossa

No, i ristoranti resteranno chiusi. Vediamo cosa si potrà fare, cercando di dare una risposta alle Faq, ovvero le domande più frequenti. Sì, ci si potrà muovere liberamente all'interno del proprio com ...

Dopo l’arancione dell’antivigilia e il “rosso” di Natale e Santo Stefano - con relative strade deserte - si cambia di nuovo colore oggi, ma per pochi giorni. Scatta infatti ...No, i ristoranti resteranno chiusi. Vediamo cosa si potrà fare, cercando di dare una risposta alle Faq, ovvero le domande più frequenti. Sì, ci si potrà muovere liberamente all'interno del proprio com ...