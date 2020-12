Da zona rossa ad arancione: cosa cambia da domani (Di domenica 27 dicembre 2020) Che cosa vuol dire passare dalla zona rossa alla zona arancione In Italia la situazione epidemiologica è stata sempre complessa perché diversa di regione in regione. In questo modo, il sistema sanitario ha potuto ben organizzare le proprie risorse per rispondere dove era più necessario e rafforzare solo controllo e vigilanza dove i numeri di contagi erano inferiori. Prima del Decreto Natale, l’Italia aveva diviso le regioni in zona rossa, zona arancione e zona gialla. La prima più grave, la seconda è medio grave, la terza meno grave di tutte ma non esente da controlli. Nei giorni delle feste natalizie, dal 21 dicembre al 6 gennaio, invece di dividere le regioni sono state divise le giornate. L’obiettivo è ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 27 dicembre 2020) Chevuol dire passare dallaallaIn Italia la situazione epidemiologica è stata sempre complessa perché diversa di regione in regione. In questo modo, il sistema sanitario ha potuto ben organizzare le proprie risorse per rispondere dove era più necessario e rafforzare solo controllo e vigilanza dove i numeri di contagi erano inferiori. Prima del Decreto Natale, l’Italia aveva diviso le regioni ingialla. La prima più grave, la seconda è medio grave, la terza meno grave di tutte ma non esente da controlli. Nei giorni delle feste natalizie, dal 21 dicembre al 6 gennaio, invece di dividere le regioni sono state divise le giornate. L’obiettivo è ...

Ultime Notizie dalla rete : zona rossa Coronavirus, zona rossa anche domenica 27 dicembre: ecco cosa si può fare oggi, dagli spostamenti ... Il Sole 24 ORE Da zona rossa ad arancione: cosa cambia da domani

Come cambieranno le giornate per effetto della zona arancione? Con domani iniziano le giornate pre e post festa, con spostamenti consentiti ...

"Trasgressioni" in zona rossa degli amministratori: Bomprezzi, "Ci meritiamo le loro scuse"

2' di lettura Senigallia 27/12/2020 - Alcuni lettori hanno segnalato le foto del vice sindaco Riccardo Pizzi e dell'assessore Alan Canestrari che nonostante la zona rossa stavano facendo jogging insie ...

