Da The Weeknd a Dua Lipa, chi sono gli artisti più ascoltati del 2020 su Spotify (Di domenica 27 dicembre 2020) The Weeknd, dalle manifestazioni che avrebbero dovuto validarne il successo, ha cavato poco e niente, nel corso dell’anno. I Grammy lo hanno snobbato, e a poco sono valse le recriminazioni del cantante, che alla commissione ha chiesto delle scuse ufficiali. «I Grammy rimangono corrotti», ha scritto online l’ex compagno di Bella Hadid, nel quale la mancanza di statuette e nomination ha creato un vuoto che solo Spotify ha provato a riempire. Leggi su vanityfair (Di domenica 27 dicembre 2020) The Weeknd, dalle manifestazioni che avrebbero dovuto validarne il successo, ha cavato poco e niente, nel corso dell’anno. I Grammy lo hanno snobbato, e a poco sono valse le recriminazioni del cantante, che alla commissione ha chiesto delle scuse ufficiali. «I Grammy rimangono corrotti», ha scritto online l’ex compagno di Bella Hadid, nel quale la mancanza di statuette e nomination ha creato un vuoto che solo Spotify ha provato a riempire.

wkndher : @sheloveserickin the weeknd, il divo, selena quintanilla, liam payne, bon jovi - gI4m0ur : @mckenniesmo sto ascoltando ora the weeknd!!! - INYOUREYESZ4YN : io lei e the weeknd perchè no? - winterstaev : @moonbinxj after hours di the weeknd, è l’ultimo album! - deligrhts : literalmente só the weeknd e frank ocean -

Ultime Notizie dalla rete : The Weeknd The Weeknd: la polemica contro i Grammys e le celebs che lo supportano Vanity Fair.it Da The Weeknd a Dua Lipa, chi sono gli artisti più ascoltati del 2020 su Spotify

L'anno ormai al termine ha costretto la musica dal vivo a fermarsi, ma tanti cantanti sono riusciti ad alleviare il peso della quarantena. Tra questi, Ariana Grande, Drake, Billie Eilish e Juice Wrld, ...

I 10 migliori videoclip del 2020

Combattimenti con le spade e sesso splatter, cafonate pazzesche e opere d'arte sofisticate: anche in un anno nero per le produzioni, c'è stata un sacco di musica da vedere ...

L'anno ormai al termine ha costretto la musica dal vivo a fermarsi, ma tanti cantanti sono riusciti ad alleviare il peso della quarantena. Tra questi, Ariana Grande, Drake, Billie Eilish e Juice Wrld, ...Combattimenti con le spade e sesso splatter, cafonate pazzesche e opere d'arte sofisticate: anche in un anno nero per le produzioni, c'è stata un sacco di musica da vedere ...