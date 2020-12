Da bambina era bellissima oggi fa sognare i bambini: chi è? (Di domenica 27 dicembre 2020) Cristina D’Avena, idolo di tanti bambini nati negli anni 90, sul suo profilo Instagram pubblica uno scatto molto particolare. Cristina D’Avena (Instagram)LEGGI QUI>>> Ilary Blasi e Francesco Totti, l’aspra discussione in pubblico: il motivo è assurdo Cristina D’Avena è stata una famosissima cantante nota soprattutto per le sigle dei cartoni animati. Non tutti sanno però che la sua carriera è iniziata in un modo molto particolare. Nel 1968, alla tenera età di 3 anni esordisce allo Zecchino d’oro con la canzone “Il valzer del moscerino” con il quale si aggiudicherà il terzo posto. Molti anni dopo comincio a pubblicare moltissimi album che ad oggi hanno venduto oltre 7 milioni di copie, un numero decisamente elevato. La sua passione per il canto è sempre andata di pari passo con quella per i cartoni animati. Sin dai suoi primi ... Leggi su kronic (Di domenica 27 dicembre 2020) Cristina D’Avena, idolo di tantinati negli anni 90, sul suo profilo Instagram pubblica uno scatto molto particolare. Cristina D’Avena (Instagram)LEGGI QUI>>> Ilary Blasi e Francesco Totti, l’aspra discussione in pubblico: il motivo è assurdo Cristina D’Avena è stata una famosissima cantante nota soprattutto per le sigle dei cartoni animati. Non tutti sanno però che la sua carriera è iniziata in un modo molto particolare. Nel 1968, alla tenera età di 3 anni esordisce allo Zecchino d’oro con la canzone “Il valzer del moscerino” con il quale si aggiudicherà il terzo posto. Molti anni dopo comincio a pubblicare moltissimi album che adhanno venduto oltre 7 milioni di copie, un numero decisamente elevato. La sua passione per il canto è sempre andata di pari passo con quella per i cartoni animati. Sin dai suoi primi ...

Adiaphorastoica : @GiulianaCavall9 Mi dispiace, ma son certo che hai dei bellissimi ricordi di quando eri bambina, ed era una cosa sp… - SaraCarpi1 : @Af34503729 Benal era incinta da 14 mesi. Ma poi ha detto che era nell'ultimo trimestre doveva rimanere a riposo pe… - olli_gu : @simonabozzoli questione di abitudini e tradizioni familiari. per me addormentarmi con mio padre era una festa, fin… - Rebeka80721106 : RT @SoniaSamoggia: #Calendario #Buongiorno #VentagliDiParole Da bambina questo era il giorno in cui i miei genitori dicevano: è ora di fa… - VentagliP : RT @SoniaSamoggia: #Calendario #Buongiorno #VentagliDiParole Da bambina questo era il giorno in cui i miei genitori dicevano: è ora di fa… -

Ultime Notizie dalla rete : bambina era Elle Fanning: «Sono diventata grande» Vanity Fair Italia Bambino parla 16 lingue: le ha imparate dai turisti (e ora un magnate gli paga gli studi)

Ma nel frattempo mentre Salik era tornato in Cambogia durante le vacanze del capodanno cinese è arrivata la pandemia. (Il Messaggero) ...

Cambogia, il bambino ambulante che…"

Ma nel frattempo mentre Salik era tornato in Cambogia durante le vacanze del capodanno cinese è arrivata la pandemia. Un uomo d'affari… Leggi ...

Ma nel frattempo mentre Salik era tornato in Cambogia durante le vacanze del capodanno cinese è arrivata la pandemia. (Il Messaggero) ...Ma nel frattempo mentre Salik era tornato in Cambogia durante le vacanze del capodanno cinese è arrivata la pandemia. Un uomo d'affari… Leggi ...