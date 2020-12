Crystal Palace-Leicester (lunedì, ore 16:00): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 27 dicembre 2020) La natura irregolare di questa stagione anomala, condizionata dalla pandemia, è forse incarnata dall’imprevedibile Crystal Palace di Mr Roy Hodgson. Imprevedibile, dicevamo, ma non solo per l’andamento generale, anche nelle singole partite. In ogni caso la prestazione offerta contro un Aston Villa ridotto in dieci per larga parte della gara è stata molto deludente. Il InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 27 dicembre 2020) La natura irregolare di questa stagione anomala, condizionata dalla pandemia, è forse incarnata dall’imprevedibiledi Mr Roy Hodgson. Imprevedibile, dicevamo, ma non solo per l’andamento generale, anche nelle singole partite. In ogni caso la prestazione offerta contro un Aston Villa ridotto in dieci per larga parte della gara è stata molto deludente. Il InfoBetting: Scommesse Sportive e

SeratEnrico : RT @albo_interista: - Ha fatto schifo al cazzo da noi; - Ha fatto schifo ai sorci al Crystal Palace; - Ha fatto stracagare ai porci all’Atl… - infobetting : Crystal Palace-Leicester (lunedì, ore 16:00): formazioni, quote, - Mediagol : #Video Aston Villa-Crystal Palace, che bomba! El-Ghazi si prende la scena: guarda gli highlights - MomentiCalcio : #Fiorentina, #Cutrone e #Kouame in partenza: l’ivoriano destinato al #CrystalPalace - Cosma74 : RT @esistenzialinte: De Boer ha fatto cagare all’Inter, ha fatto cagare al Crystal Palace, ha fatto cagare all’Atlanta in MLS e sta facendo… -