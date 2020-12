Cristiano Ronaldo | «Traguardi raggiunti grazie a club fantastici Stadi vuoti noiosi»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 dicembre 2020)ha parlato ai Globe Soccer Awards 2020, fuoriclasse della Juventus, ha parlato da Dubai nel corso dell’evento dei Globe Soccer Awards 2020. TITOLI – «Per me è un piacere sentir parlare dei record, dei gol e dei titoli che ho conquistato. Non è facile rimanere al vertice per tanti anni, molte volte i titoli e i numeri parlano da soli, sono molto orgoglioso ma è un lavoro di squadra. Senza compagni enon si possono raggiungere determinati».– «2020? Per me giocare in unoo vuoto è noioso. Rispettiamo i protocolli perché la salute è la cosa più importante ma non mi piace. Lo faccio perché amo il calcio, ma non mi piace. È davvero bizzarro ...