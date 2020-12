Cristiano Ronaldo | “Premio fantastico… Ma giocare in stadi vuoti è noioso” (Di lunedì 28 dicembre 2020) E’ un Cristiano Ronaldo sorridente e senza peli sulla lingua quello che si presenta sul palco di Dubai dove è appena stato incoronato calciatore del secolo ai Globe Soccer Awards. “Non inseguo i record, sono loro che inseguono me. Ma giocare negli stadi vuoti è noioso”. Cristiano Ronaldo calciatore del secolo. L’attaccante portoghese, autore di L'articolo Cristiano Ronaldo “Premio fantastico… Ma giocare in stadi vuoti è noioso” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 dicembre 2020) E’ unsorridente e senza peli sulla lingua quello che si presenta sul palco di Dubai dove è appena stato incoronato calciatore del secolo ai Globe Soccer Awards. “Non inseguo i record, sono loro che inseguono me. Manegli”.calciatore del secolo. L’attaccante portoghese, autore di L'articoloMain” proviene da www.meteoweek.com.

tancredipalmeri : Cristiano Ronaldo domani tornerà da Dubai e non dovrà sottoporsi a 14 giorni di isolamento prescritti dalla legge.… - Gazzetta_it : #Ronaldo miglior giocatore del secolo: 'Non inseguo i record, sono loro che inseguono me...' #GlobeSoccerAwards… - DiMarzio : #GlobeSoccer, Cristiano #Ronaldo eletto giocatore del secolo - davideinno85 : RT @GoalItalia: Cristiano Ronaldo miglior calciatore del secolo ?? #GlobeSoccer, battuti Messi, Ronaldinho e Salah ?? - Daniele20052013 : Cristiano Ronaldo svela: «Mi arrabbio quando mio figlio beve Coca-Cola» -