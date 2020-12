Cristiano Ronaldo è il Giocatore del secolo: “Traguardo eccezionale” (Di lunedì 28 dicembre 2020) "Voglio dire grazie a tutti, ai Globe Soccer Awards, grazie alle persone che hanno votato per me, ai miei compagni di squadra, ai club nei quali ho giocato, alla nazionale, alla mia famiglia e ai miei amici, specialmente alla mia fidanzata e ai miei bambini che sono sempre con me e mi aiutano a essere una persona e un Giocatore sempre migliore".Cristiano Ronaldo è stato eletto come Giocatore del secolo ai Globe Soccer Awards, battendo la concorrenza di grandissimi campioni del mondo del calcio, Messi, Salah e Ronaldinho gli ultimi superati nelle nomination finali. "Grazie a mio padre (CR7 indica il cielo, ndr), a mia mamma, mia sorella e i miei fratelli - ha detto CR7 nel momento in cui è salito sul palco a ricevere il premio -. È un Traguardo eccezionale per me, ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 28 dicembre 2020) "Voglio dire grazie a tutti, ai Globe Soccer Awards, grazie alle persone che hanno votato per me, ai miei compagni di squadra, ai club nei quali ho giocato, alla nazionale, alla mia famiglia e ai miei amici, specialmente alla mia fidanzata e ai miei bambini che sono sempre con me e mi aiutano a essere una persona e unsempre migliore".è stato eletto comedelai Globe Soccer Awards, battendo la concorrenza di grandissimi campioni del mondo del calcio, Messi, Salah e Ronaldinho gli ultimi superati nelle nomination finali. "Grazie a mio padre (CR7 indica il cielo, ndr), a mia mamma, mia sorella e i miei fratelli - ha detto CR7 nel momento in cui è salito sul palco a ricevere il premio -. È unper me, ...

