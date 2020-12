(Di domenica 27 dicembre 2020) “no. I due vaccini di cui hanno diffuso i dati sono da ritenersi sicuri”.hato i. Un mese fa, ospite nello studio di Focus Live, il virologo aveva espresso qualche perplessità sul siero anti covid, affermando che “col primoa gennaio, senza dati, non mi vaccinerei”. Nel Vaccine Day, sulle pagine del Corriere della sera, cambia posizione: “L’Fda americano ha pubblicato tutti gli studi relativi ai vaccini prodotti da Moderna e Pfizer, i primi disponibili. Si è subito innescato un dibattito tra gli scienziati e, alla fine, possiamo dire che si tratta di prodotti che sicuramente inducono una risposta immunitaria protettiva.no. I due vaccini di cui hanno diffuso i dati sono da ritenersi sicuri” La sua dichiarazione un mese fa scatenò molte ...

HuffPostItalia : Crisanti supera i dubbi: 'Il vaccino è sicuro e funziona, lo faccio anch'io' - Renzoseccia : RT @HuffPostItalia: Crisanti supera i dubbi: 'Il vaccino è sicuro e funziona, lo faccio anch'io' - PerutaAntonio : RT @HuffPostItalia: Crisanti supera i dubbi: 'Il vaccino è sicuro e funziona, lo faccio anch'io' - HuffPostItalia : Crisanti supera i dubbi: 'Il vaccino è sicuro e funziona, lo faccio anch'io' -

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti supera

L'HuffPost

Sono trascorsi 34 giorni da questa frase, messa nera su bianco in una lettera scritta dal microbiologo dell’Università di Padova, Andrea Crisanti, e pubblicata dal nostro giornale. Serviva a ...Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di giovedì 24 dicembre. Nel bollettino di ieri 14.522 casi e 553 vittime. L’Italia supera la soglia dei 70 mila morti ...