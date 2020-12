Crisanti: 'Non può essere il giorno delle polemiche ma solo della gioia' (Di domenica 27 dicembre 2020) "E' una giornata simbolica che ha un grande significato di speranza. La speranza di uscire dal tunnel di Covid-19 una volta per tutte". E' il senso di questo 27 dicembre europeo secondo il virologo ... Leggi su globalist (Di domenica 27 dicembre 2020) "E' una giornata simbolica che ha un grande significato di speranza. La speranza di uscire dal tunnel di Covid-19 una volta per tutte". E' il senso di questo 27 dicembre europeo secondo il virologo ...

Adnkronos : Nuova #varianteCovid, #Crisanti: 'Non sappiamo se #vaccini la coprono' - RobertaDeNegri1 : RT @sabrimaggioni: Andrea Crisanti 29 nov: “Sulla base dei dati attuali NON mi vaccino” Oggi: “Il vaccino? È sicuro e ora lo faccio anch’i… - IlSedutomulo : RT @danoris2110: I miei complimenti a Zaia, dopo una prima ondata da vetrina non era facile defenestrare Crisanti, prendere in mano la situ… - IlSedutomulo : RT @velo_di_maia: Per gli Italiani quel che conta è l'apparenza, non il merito. Un esempio? #Zaia, presidente del #Veneto. Nella gestione d… - marin_cdm : RT @sabrimaggioni: Andrea Crisanti 29 nov: “Sulla base dei dati attuali NON mi vaccino” Oggi: “Il vaccino? È sicuro e ora lo faccio anch’i… -