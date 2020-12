Crisanti cambia idea: "Mi vaccinerò contro il Covid" (Di domenica 27 dicembre 2020) Francesca Galici Non è mai stato un no vax ma i suoi dubbi sul vaccino avevano destato ben più di qualche malumore: ora Andrea Crisanti si vaccinerà I giorni dello scetticismo sul vaccino sembrano ormai distanti per Andrea Crisanti, uno dei protagonisti della comunicazione durante la prima ondata, quando gestì la situazione del Veneto. Poco più di un mese fa, infatti, Crisanti stupì tutti con le sue dichiarazioni: "Sulle basi delle conoscenze che abbiamo oggi non mi farei il vaccino, ma se dovessero rendere pubblici i dati e la comunità scientifica ne validasse la bontà, me lo farei, non ho alcun dubbio su questo". Il microbiologo chiedeva chiarezza, che ora sembra aver ottenuto, dicendosi pronto a ricevere la sua dose di vaccino. nodo 1904408 Intervistato dal Corriere del Veneto, Andrea Crisanti si ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 27 dicembre 2020) Francesca Galici Non è mai stato un no vax ma i suoi dubbi sul vaccino avevano destato ben più di qualche malumore: ora Andreasi vaccinerà I giorni dello scetticismo sul vaccino sembrano ormai distanti per Andrea, uno dei protagonisti della comunicazione durante la prima ondata, quando gestì la situazione del Veneto. Poco più di un mese fa, infatti,stupì tutti con le sue dichiarazioni: "Sulle basi delle conoscenze che abbiamo oggi non mi farei il vaccino, ma se dovessero rendere pubblici i dati e la comunità scientifica ne validasse la bontà, me lo farei, non ho alcun dubbio su questo". Il microbiologo chiedeva chiarezza, che ora sembra aver ottenuto, dicendosi pronto a ricevere la sua dose di vaccino. nodo 1904408 Intervistato dal Corriere del Veneto, Andreasi ...

“Vaccino? Certo che sì. Mia moglie si è già prenotata: vive in Inghilterra e lo farà lì. Io mi trovo a Roma ma nei prossimi tornerò in Veneto e, appena possibile, mi vaccinerò contro il coronavirus”.

"Il vaccino covid è sicuro e ora lo faccio anche io" così il professor Andrea Crisanti microbiologo dell’Università di Padova conferma di aver cambiato idea sul vaccino Pfizer e di essere pronto a ...

