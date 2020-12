Cremonese-Monza: i brianzoli vincono il derby (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il derby lombardo si chiude con la vittoria dei brianzoli. Ci pensa Barillà dopo un quarto d’ora di gara a sbloccare la gara. I padroni di casa ci provano, soprattutto nella ripresa e sfiorano più volte il gol. Alla fine un errore di Zortea permette a Frattesi di posare la pietra tombale su Cremonese-Monza. Quali scelte hanno fatto i tecnici? Bisoli conferma il 4-3-3. C’è Volpe in porta, ormai titolare fisso. Bianchetti, Terranova, Fiordaliso e Valeri in difesa. A centrocampo spazio a Gustafson, Castagnetti e Valzania. In avanti Pinato, Celar e Ciofani. Risponde Brocchi con il 4-3-3. Di Gregorio tra i pali, con la difesa formata da Donati, Bellusci, Bettella e Carlos Augusto. In cabina di regia c’è Fossati, con Armellino e Barillà a completare il reparto di metà campo. Attacco affidato a D’Errico, Gytkjaer e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 28 dicembre 2020) Illombardo si chiude con la vittoria dei. Ci pensa Barillà dopo un quarto d’ora di gara a sbloccare la gara. I padroni di casa ci provano, soprattutto nella ripresa e sfiorano più volte il gol. Alla fine un errore di Zortea permette a Frattesi di posare la pietra tombale su. Quali scelte hanno fatto i tecnici? Bisoli conferma il 4-3-3. C’è Volpe in porta, ormai titolare fisso. Bianchetti, Terranova, Fiordaliso e Valeri in difesa. A centrocampo spazio a Gustafson, Castagnetti e Valzania. In avanti Pinato, Celar e Ciofani. Risponde Brocchi con il 4-3-3. Di Gregorio tra i pali, con la difesa formata da Donati, Bellusci, Bettella e Carlos Augusto. In cabina di regia c’è Fossati, con Armellino e Barillà a completare il reparto di metà campo. Attacco affidato a D’Errico, Gytkjaer e ...

